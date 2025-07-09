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Белый дом поддержал расследование против экс-глав ЦРУ и ФБР

Представитель Белого дома Левитт поддержала расследование против Бреннана и Коми.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт поддержала расследование против бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о якобы связи президента США Дональда Трампа с Россией, позже опровергнутой.

«Я слышала эту новость, и я рада была ее услышать, потому что оба этих бесчестных человека пошли против нашей конституции и страны», — сказала Левитт в интервью телеканалу Fox News.

Она заявила об уверенности в том, что Бреннан и Коми лгали конгрессу под присягой.

Как сообщил ранее телеканал со ссылкой на свои источники в минюсте, доказательства предполагаемых нарушений Коми и Бреннана переданы нынешним руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом нынешнему главе ФБР Кашу Пателю. Полный объем расследования остается неизвестным, но по данным телеканала, бывших чиновников проверяют на «сговор».

В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» для запуска расследования.

Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись «Не найдено».

Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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