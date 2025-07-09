В России вводятся единые нормы времени на контрольные работы в школах

С 1 сентября 2025 года Минпросвещения России вводит единые временные нормы для выполнения контрольных и практических работ в школах страны, говорится в документе министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно нововведениям, с начала нового учебного года контрольные работы — письменные проверки знаний школьников — будут проводиться в течение одного или двух уроков, каждый из которых длится не более 45 минут.
Практические работы, направленные на развитие умений и не являющиеся формой контроля, будут занимать один урок продолжительностью до 45 минут.
Кроме того, общее время, выделяемое на проведение проверочных работ по каждому предмету, не должно превышать 10% от общего учебного времени, отведённого на этот предмет в соответствующем классе.
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