Политолог Марков: Макрон хочет стать лидером европейской империи

Политолог Сергей Марков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет стать лидером европейской империи.
Об этом он сказал в беседе с aif.ru комментируя внезапную смерть депутата Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции Оливье Марлекса, который вел расследование коррупционной сделки с участием Макрона.
«Замашек диктатора у Макрона нет, у него его замашки криминальные, и он готов их применять, готов с помощью насилия убирать свои проблемы. Тем более сейчас, когда он намерен стать президентом новой европейской империи. Макрон крайне непопулярен среди французов и не хочет “сгореть”», — пояснил Марков.
Напомним, Марлекс был найден мертвым в своем доме 7 июля. Он занимался расследованием дела о продаже корпорации из США General Electric активов французской компании Alstom. Политик считал, что деньги со сделки были направлены на проведение предвыборной кампании Макрона в 2017 году.
Ранее Марков допустил, что Марлекса убили, и сделали это приказу Макрона.