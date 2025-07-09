Политолог Марков: Макрон хочет стать лидером европейской империи

«Замашек диктатора у Макрона нет, у него его замашки криминальные, и он готов их применять, готов с помощью насилия убирать свои проблемы. Тем более сейчас, когда он намерен стать президентом новой европейской империи. Макрон крайне непопулярен среди французов и не хочет “сгореть”», — пояснил Марков.