По словам бойца, сложности у российских военных возникли при заходе в населённый пункт, поскольку противник «пытался огрызаться» и «ни в какую» не хотел его покидать.
«Они понесли большие потери в этом населённом пункте», — цитирует Петлю РИА «Новости».
Штурмовик также добавил, что украинские боевики тщательно минировали подходы к посёлку, размещали опорные пункты по его периметру и использовали колючую проволоку.
Напомним, 6 июля Министерство обороны России заявило об освобождении населённого пункта Поддубное в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».
Ранее Life.ru писал, что главком ВСУ Александр Сырский признал превосходство Армии России. По словам украинского военачальника, российские войска имеют большое преимущество в силах и средствах над подразделениями ВСУ.