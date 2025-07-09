Штрафстоянки станут платными в Казахстане

Размер платы за доставку транспортных средств и их временное хранение на штрафстоянках будут определять маслихаты. Новость уже вызвала волну негодования среди автолюбителей. Свои опасения высказывают и автоюристы. По их мнению, новые поправки в закон увеличат количество машин на штрафстоянках, нагрузят суды делами, есть и коррупционные риски.
«Это незамедлительно приведет к повышению коррупционных рисков. На мой взгляд это так, потому что теперь гаишник будет стоять на месте и говорить: “Я тебя и тебя поставлю на штрафстоянку, будете платить, разбирайся”. Представим, что ущерба там тысяч на 300, и простоял он на штрафстоянке 60 дней, — это процессуальные сроки рассмотрения административного производства. Мы что получили: штрафстоянка не разгрузилась, суды разбирательствами нагрузились», — поделился своим мнением автоюрист Михаил Будянский.
Не согласны с нововведениями и простые автолюбители.
«Мне кажется, здесь какое-то участие государства должно быть. То есть либо делать какие-то скидки, либо еще что-то. Даже виновник или потерпевшая сторона, без разницы кто — такие деньги платить не каждый хочет», «Я с этим не согласен. Для многих машина служит единственным средством заработка. Люди кормят семьи. Зачем людей нагружать? Это рождает коррупцию», «Я против этого. Для народа бесплатно должно быть. Можно хоть три дня бесплатно», — делятся казахстанцы.
Чаще всего на штарфстоянки забирают неправильно припаркованные автомобили. Нередко там простаивают и машины должников.
«Основные причины — это нарушение правил парковки транспортного средства. Это те автомашины, которые имеют большую задолженность по административным штрафам. У нас есть программа, по которой мы ежедневно выявляем тех людей, которые совершают часто правонарушения», — рассказал замглавы управления местной полицейской службы Алматы Тимур Ногайбаев.
На балансе Алматы две штрафстоянки. На их территории находятся свыше полутора тысяч машин и еще около двух тысяч мопедов. Все они припаркованы там бесплатно.