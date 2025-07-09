Штрафстоянки станут платными в Казахстане

«Мне кажется, здесь какое-то участие государства должно быть. То есть либо делать какие-то скидки, либо еще что-то. Даже виновник или потерпевшая сторона, без разницы кто — такие деньги платить не каждый хочет», «Я с этим не согласен. Для многих машина служит единственным средством заработка. Люди кормят семьи. Зачем людей нагружать? Это рождает коррупцию», «Я против этого. Для народа бесплатно должно быть. Можно хоть три дня бесплатно», — делятся казахстанцы.