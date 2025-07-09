Путин высказался о будущем России: стратегический приоритет отдан одному вопросу

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям второго Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» и отметил безусловный стратегический приоритет крепкой многодетной семьи. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Это вопрос будущего народа России. И потому в этой сфере нам важно и дальше эффективно выстраивать меры демографической, экономической, социальной политики», — отметил глава государства.
Путин добавил также, что фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, является по-настоящему красивым и ярким событием. Он уже приобрел популярность и традиции, самая трогательная из которых — торжественная церемония бракосочетания. В этом году, напомнил президент России, в церемонии приняли участие более 200 пар.
Глава государства поздравил граждан страны с праздником и пожелал счастья, здоровья и благополучия молодоженам.
В Москве стартовал Второй Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Он проходит в Национальном центре «Россия» с 8 по 10 июля. В День семьи, любви и верности более 150 пар одновременно заключили брак. Всего в дни фестиваля семьи создадут свыше 200 пар.
Многим запомнился на празднике один очень трогательный момент, когда президент России Владимир Путин исполнил мечту невесты из Красноярска. Девушка хотела, чтобы ее брат, военнослужащий, находящийся в зоне СВО, приехал к ней на свадьбу.
Замглавы администрации президента Сергей Кириенко, присутствовавший на торжественной церемонии, рассказал, что сначала бойца с передовой не отпускали, тогда верховный главнокомандующий принял соответствующее решение. И в этот момент на сцену с букетом цветов вышел брат невесты.
Зрительный зал взорвался аплодисментами, а девушка, которая высказала свое желание, не смогла сдержать слез и бросилась навстречу к брату. Родственники еще долго стояли обнявшись на сцене.
На церемонии бракосочетания на фестивале были представлены молодожены из разных регионов страны, и сразу три пары — из Нижегородской области. Но кроме церемонии заключения брака организаторы предложили гостям фестиваля насыщенную программу: познавательные экскурсии, концерты с участием звезд, выставки и мастер-классы, посвященные семейным традициям народов России.