Путин высказался о будущем России: стратегический приоритет отдан одному вопросу

Путин добавил также, что фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, является по-настоящему красивым и ярким событием. Он уже приобрел популярность и традиции, самая трогательная из которых — торжественная церемония бракосочетания. В этом году, напомнил президент России, в церемонии приняли участие более 200 пар.