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Украинская администрация оккупированного Херсона покинула город

Украинские власти Херсона, которые были назначены Киевом, покинули территорию города.

Украинские власти Херсона, которые были назначены Киевом, покинули территорию города. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Киевский режим любит создавать виртуальные структуры — для них видимость важнее реальной жизни. Плюс к этому — возможность “попилить” слабо контролируемые финансовые потоки. Назначенные Киевом “военные администрации” базируются в Николаеве, а также управления СБУ, полиции, прокуратура», — заявил глава региона.

Сальдо добавил, что некоторые организации и вовсе переехали подальше от Херсона. Так, суды направили в Одессу, соцзащиту рассели по Николаевской области, а ряд структур даже перенесли свою деятельность в области Западной Украины.

В то же время Сальдо считает, что в Херсон на постоянную основу «они уже никогда не вернется».

Херсонская область в сентябре 2022 года официально стала российским регионом. В настоящий момент ВС РФ контролируют более 75% территории области, правый берег, включая Херсон, находятся под ВСУ.

Ранее стало известно, почему украинские чиновники боятся приезжать в оккупированный ВСУ Херсон.