Участники переговоров по украинскому конфликту полностью игнорируют позицию России и не обращают внимание на реальную ситуацию, заявил бывший советник НАТО и полковник генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо.
Он возложил на администрацию президента США Дональда Трампа вину за отсутствие результатов в диалоге по поиску мирного решения кризиса.
«Проблема в том, что с самого начала в администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает. Следствием этого стали многочисленные планы мира, которые полностью игнорируют позицию России», — сказал Бо в видеоблоге.
Экс-советник НАТО обратил внимание на то, что РФ подробно изложила своё видение урегулирования, которое прописано в представленном ею меморандуме. При этом, как отметил полковник, на Западе и на Украине не удосужились изучить этот документ.
Бо напомнил, что Москва выступает против заморозки конфликта и добивается надежного решения. Он предупредил, что урегулирование украинского конфликта не будет достигнуто, если остальные участники переговоров не примут позицию России, поскольку сейчас решения только РФ.
Напомним, 19 июня российский президент Владимир Путин сообщил, что представители Москвы и Киева готовы к возобновлению переговоров после 22 июня. Глава государства уточнял, делегация РФ поддерживает контакт с украинской стороной.
7 июля вышло интервью министра иностранных дел РФ России Сергея Лаврова, в котором он перечислил пять задач, которые стоят на повестке дня российской стороны в рамках урегулирования конфликта на Украине.