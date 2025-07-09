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Швейцарский полковник объяснил, как Запад усугубляет конфликт на Украине

Отставной полковник Швейцарской Армии, стратегический аналитик Жак Бо заявил, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказывается принимать во внимание позицию российских властей относительно урегулирования украинского конфликта.

Отставной полковник Швейцарской Армии, стратегический аналитик Жак Бо заявил, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказывается принимать во внимание позицию российских властей относительно урегулирования украинского конфликта. Подробнее о ситуации он рассказал в рамках эфира на своем YouTube-канале.

«Проблема в том, что с самого начала в Администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя… Россия не хочет устроить заморозку конфликта на 10 или 20 лет, она хочет надежного решения», — подчеркнул Жак Бо.

Аналитик также обратил внимание на то, что множественные «мирные» инициативы со стороны западных стран никогда не берут во внимание принципы, которыми руководствуется российское руководство в вопросе завершения украинского кризиса.

Выводы отставного швейцарского офицера подтверждает и сама недружественная риторика Дональда Трампа. Днем ранее Президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин говорит «много чепухи».

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