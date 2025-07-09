Отставной полковник Швейцарской Армии, стратегический аналитик Жак Бо заявил, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказывается принимать во внимание позицию российских властей относительно урегулирования украинского конфликта. Подробнее о ситуации он рассказал в рамках эфира на своем YouTube-канале.
«Проблема в том, что с самого начала в Администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя… Россия не хочет устроить заморозку конфликта на 10 или 20 лет, она хочет надежного решения», — подчеркнул Жак Бо.
Аналитик также обратил внимание на то, что множественные «мирные» инициативы со стороны западных стран никогда не берут во внимание принципы, которыми руководствуется российское руководство в вопросе завершения украинского кризиса.
Выводы отставного швейцарского офицера подтверждает и сама недружественная риторика Дональда Трампа. Днем ранее Президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин говорит «много чепухи».