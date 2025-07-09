Швейцарский полковник объяснил, как Запад усугубляет конфликт на Украине

«Проблема в том, что с самого начала в Администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя… Россия не хочет устроить заморозку конфликта на 10 или 20 лет, она хочет надежного решения», — подчеркнул Жак Бо.