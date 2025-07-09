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Украинские власти начали новую волну травли русскоязычных жителей Херсона

Назначенные Киевом власти оккупированного Херсона начали новую волну травли русскоязычных жителей города.

Назначенные Киевом власти оккупированного Херсона начали новую волну травли русскоязычных жителей города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя антифашистского сопротивления Херсона.

«Горожан, которые в повседневной речи продолжают использовать родной для большинства русский язык, вызывают на “профилактические беседы” и “берут на карандаш”, — сообщил собеседник агентства.

По его словам, власти внимательно отслеживают и контакты жителей правобережья с населением левого берега Херсонской области, подконтрольного России. За такие контакты жителям правого берега грозят реальные тюремные сроки.

Распространены в Херсоне и доносы. Люди боятся друг друга, так как знают, что «за неосторожную фразу можно попасть под колесо украинской карательной машины», добавил подпольщик.

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