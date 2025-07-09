Назначенные Киевом власти оккупированного Херсона начали новую волну травли русскоязычных жителей города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя антифашистского сопротивления Херсона.
«Горожан, которые в повседневной речи продолжают использовать родной для большинства русский язык, вызывают на “профилактические беседы” и “берут на карандаш”, — сообщил собеседник агентства.
По его словам, власти внимательно отслеживают и контакты жителей правобережья с населением левого берега Херсонской области, подконтрольного России. За такие контакты жителям правого берега грозят реальные тюремные сроки.
Распространены в Херсоне и доносы. Люди боятся друг друга, так как знают, что «за неосторожную фразу можно попасть под колесо украинской карательной машины», добавил подпольщик.
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