Дагестанец потерял отца на СВО и сам пошёл на фронт

Шамиль вырос в семье, где любовь к Родине передавались из поколения в поколение. Как стало известно, его дед, майор в отставке Назирбег, с детства воспитывал внука, прививая ему военные навыки и умение работать руками. Бабушка Мадина, показывая детские фотографии Шамиля, рассказала, что его любимым занятием было выращивание роз.