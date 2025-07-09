Гагин: для полного освобождения ДНР предстоит взять Славянск и Краматорск

Говорить о скором освобождении ДНР после взятия Константиновки преждевременно, нужно освободить еще Краматорск и Славянск, заявил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее издание The New York Times писало, что Россия приблизилась к освобождению всей территории ДНР в связи с взятием в огневой мешок Константиновки.
«Так говорить ошибочно. У нас ведь еще есть Краматорск, Славянск, два крупных города», — сказал Гагин.
Он подчеркнул, что каждый новый взятый населенный пункт приближает российскую армию к победе и наносит серьезный ущерб противнику.
«Любой укрепрайон, который действительно приходится брать силой, это живая сила противника, которая погибает, это техника, которую они теряют при этих штурмах», — отметил Гагин.
Константиновку называют ключевым населенным пунктом в ДНР, так как он является логистическим центром, где находятся склады противника, проходят дороги и т.д., добавил собеседник aif.ru.
Ранее генерал-майор Липовой рассказал о готовящемся котле для ВСУ в Константиновке в ДНР.