Царев: посол Украины Маркарова устроила личный бизнес в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова занималась развитием своего бизнеса, а не защитой интересов своей страны, отметил в разговоре с aif.ru экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.
«Она превратилась в фольклорный, комедийный персонаж. Все знают, что она не занимается посольством. У нее там есть сеть кафе, которыми она занимается. И это занимает почти все ее время. Больше того, даже на сайте посольства Украины в Соединенных Штатах иногда даже рекламу выставляли этого частного бизнеса», — рассказал он.
После увольнения, как уверен Царев, Маркарова не вернется на Украину.
«Она будет заниматься своим бизнесом, который у нее поставлен», — объяснил экс-нардеп.
Царев обратил внимание на то, что пост посла Украины в США Маркарову, фактически, назначила администрация Байдена, в интересах которой она и работала.
Как стало известно, накануне Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопрос замены украинского посла в Вашингтоне. Затем украинский политик уведомил Маркарову о скором увольнении.