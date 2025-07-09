Царев: посол Украины Маркарова устроила личный бизнес в США

«Она превратилась в фольклорный, комедийный персонаж. Все знают, что она не занимается посольством. У нее там есть сеть кафе, которыми она занимается. И это занимает почти все ее время. Больше того, даже на сайте посольства Украины в Соединенных Штатах иногда даже рекламу выставляли этого частного бизнеса», — рассказал он.