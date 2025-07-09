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Трамп и Нетаньяху беседовали в Белом доме полтора часа

Переговоры между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху продлились 90 минут.

Переговоры между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху продлились 90 минут. Об этом сообщает портал Axios.

Издание отмечает, что встреча в Белом доме прошла за закрытыми дверями. На ней также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Отметим, что это уже вторая встреча Нетаньяху с Трампом за время его нынешний поездки в Вашингтон. Глава израильского правительства вылетел в США в воскресенье и уже в понедельник провел первую встречу с американским президентом.

Ранее стало известно, о чем еще нужно договориться Израилю и ХАМАС для прекращения огня в Газе.

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