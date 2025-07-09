Безэкипажный катер ВСУ оказался в руках российских специалистов

Катер оснащён 150-килограммовой боевой частью и способен преодолевать до 400 км со скоростью 90 км/ч. Навигация осуществляется с помощью инерционной системы, а все доработки — включая топливную систему и узлы управления — выполнены на Украине. Особенностью конструкции стал 40-литровый топливный бак.
Как отметил Адвокат, ВСУ активно используют такие беспилотные катера для атак в Чёрном море в течение нескольких лет. Принцип их действия основан на подрыве взрывчатки при столкновении с целью.
Ранее российские военные уничтожили три украинских беспилотных катера в акватории Чёрного моря. В ночь на 6 июля Новороссийск подвергся нападению с использованием безэкипажных катеров ВСУ. Мэр города Андрей Кравченко отдал распоряжение о приведении всех служб в состояние повышенной боеготовности.