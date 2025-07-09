Степашин оценил разговоры вокруг «выхода» России из новых регионов

Степашин сделал заявление относительно освобожденных РФ территорий.
Разговоры о том, что Россия может «уйти» из новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — вестись никогда не будут. Такое заявление сделал бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
«Четыре новых субъекта, но новых с точки зрения Конституции, на самом деле это исторически российские земли, это территория Российской Федерации. Там прошел референдум, приняты поправки в Конституцию, поэтому никаких разговоров о том, что мы оттуда уйдем, вестись не будет никогда», — сказал он в интервью РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Киев не представляет интересы населения юго-восточных регионов и не может претендовать на применение принципа территориальной целостности к этим территориям. В 2022 году в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, по итогам которых большинство жителей поддержали вхождение в состав РФ, а российские власти неоднократно подчеркивали легитимность этих решений.