Степашин оценил разговоры вокруг «выхода» России из новых регионов

«Четыре новых субъекта, но новых с точки зрения Конституции, на самом деле это исторически российские земли, это территория Российской Федерации. Там прошел референдум, приняты поправки в Конституцию, поэтому никаких разговоров о том, что мы оттуда уйдем, вестись не будет никогда», — сказал он в интервью РИА Новости.