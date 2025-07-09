Трампа возмутил вопрос журналистов об экс-финансисте Эпштейне

«Вы всё ещё спрашиваете про Джеффри Эпштейна? Отговорили о нем за годы. Люди все еще говорят об этом парне. Это невероятно. Я не могу поверить, что вы задаете вопрос об Эпштейне в такое время», — сказал с негодованием глава Белого дома.