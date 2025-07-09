Трампа возмутил вопрос журналистов об экс-финансисте Эпштейне

Президент США Дональд Трамп выразил возмущение в адрес журналистов, спросивших о бывшем американском финансисте Джеффри Эпштейне, про которого ходили слухи, что он связан с нынешним главой Белого дома.
«Вы всё ещё спрашиваете про Джеффри Эпштейна? Отговорили о нем за годы. Люди все еще говорят об этом парне. Это невероятно. Я не могу поверить, что вы задаете вопрос об Эпштейне в такое время», — сказал с негодованием глава Белого дома.
Трамп отметил, что в США существует много других тем, включая достижения и трагедии, которые стоит обсудить. Он упомянул о наводнении в американском штате Техас, в результате которого погибло более 85 человек.
Напомним, Джеффри Эпштейн был обвинён в США в организации «секс-вечеринок» для политических элит и торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Бывший финансист был арестован летом 2019 года. В августе того же года Эпштейна нашли мёртвым в камере, в которой он содержался.
5 июня 2025 года американский предприниматель Илон Маск написал, что Дональд Трамп якобы фигурирует в деле Эпштейна о растлении несовершеннолетних. Спустя пару дней миллиардер удалил эту публикацию из соцсетей.