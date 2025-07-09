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Польская авиация поднялась в небо из-за якобы активности России

Польская авиация и стран-союзников была поднята в небо на страной.

Польская авиация и стран-союзников была поднята в небо на страной. Причина — якобы активности России на Украине, говорится в сообщении оперативного командования родов польских вооруженных сил.

В соответствии с польскими процедурами, оперативный командующий приказ привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Также в небо подняли дежурные пары истребителей.

Более того, в состояние повышенной готовности перевели наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Военные Польши утверждают, что меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с так называемыми «уязвимыми районами».

Ранее сообщалось, что Германия направила два боевых самолета для сопровождения некоего судна якобы принадлежащего Военно-воздушным силами России. Инцидент произошел в небе над Балтийским морем.