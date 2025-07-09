Командир саперного подразделения Российской Армии с позывным Гермес рассказал о случае, когда боевики киевского режима заминировали деревянную икону. Подробностями он поделился с ТАСС.
«…Мы же понимаем, что она просто так лежать не может. Подошли, аккуратно посмотрели: в столе просверлены отверстия и снизу довольно кустарно примотана граната», — рассказал офицер «Гермес» корреспонденту ТАСС.
По словам командира, икона была обнаружены в одном из разрушенных строений на территории курского приграничья. Он пояснил, что детонация должна была произойти при попытке поднять образ.
Как отметил сапер «Гермес», подобные действия радикалов киевского режима можно трактовать исключительно как «богохульство».
Это не первый раз, когда боевики ВСУ проводят минирование объектов с безразличием к вероятным жертвам среди гражданского населения. Ранее стало известно, что украинские неонацисты в Харьковской области стали перекидывать в российские приграничные районы взрывные устройства.