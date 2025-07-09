Освобожден от должности министр сельского хозяйства Красноярского края

На сайте регионального правительства сообщается, что он написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Полномочия по руководству ведомством поручено Ларисе Белецкой, первому заместителю министра сельского хозяйства Красноярского края.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение об освобождении Ильи Васильева от должности главы регионального Минсельхоза.
На сайте регионального правительства сообщается, что он написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Полномочия по руководству ведомством поручено Ларисе Белецкой, первому заместителю министра сельского хозяйства Красноярского края.