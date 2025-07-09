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Освобожден от должности министр сельского хозяйства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение об освобождении Ильи Васильева от должности главы регионального Минсельхоза.

Источник: Reuters

На сайте регионального правительства сообщается, что он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Полномочия по руководству ведомством поручено Ларисе Белецкой, первому заместителю министра сельского хозяйства Красноярского края.