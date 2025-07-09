В Госдуме предложили изменить церемонию бракосочетания

Буцкая также напомнила, что во время церемонии будущим супругам запрещено шутить. Она пояснила, что если один из вступающих в брак в ответ на вопрос о согласии скажет «нет» даже в шутку, церемония будет остановлена, и брак зарегистрирован не будет. Кроме того, по ее мнению, обращение регистратора должно быть максимально понятным не только для молодоженов, но и для всех участников церемонии — родителей и старшего поколения.