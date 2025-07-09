Три российских чиновника оказались в базах данных розыска на Украине

Согласно информации, Кравцов находится в розыске по линии Службы безопасности Украины с апреля 2025 года. Ему предъявлены обвинения по статьям, связанным с «оправданием действий России» и «посягательством на территориальную целостность Украины». Набиуллина включена в розыскные списки украинского МВД с января 2023 года. Ей инкриминируют аналогичное обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. Никитин был объявлен в розыск в 2024 году.
И Кравцов, и Набиуллина также внесены в базу так называемого сайта «Миротворец», который известен публикацией персональных данных лиц, причастных к «антиукраинской деятельности».
Ранее Life.ru писал, что в украинскую базу данных «Миротворец» был внесён фронтмен российской музыкальной группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Информация об этом появилась на официальном сайте данного ресурса. Основной причиной для включения артиста в список стало его выступление с концертами в Крыму. Данные о Жукове были добавлены в этот перечень в апреле 2024 года.