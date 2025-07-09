В МИД РФ отметили, что в санкционном давлении у ЕС «фантазия бьет через край»

«Самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, — это молчание ягнят в связи с взрывами “Северных потоков”. Что еще они могут придумать трудно сказать, но мы знаем, что уж по части санкции фантазия у них бьет через край…», — процитировали Александра Грушко на РИА Новости.