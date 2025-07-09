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В МИД РФ отметили, что в санкционном давлении у ЕС «фантазия бьет через край»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко дал свою оценку сообщениям о возможном введении новых санкционных ограничения со стороны стран европейского региона.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко дал свою оценку сообщениям о возможном введении новых санкционных ограничения со стороны стран европейского региона. Его слова приводят РИА Новости.

«Самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, — это молчание ягнят в связи с взрывами “Северных потоков”. Что еще они могут придумать трудно сказать, но мы знаем, что уж по части санкции фантазия у них бьет через край…», — процитировали Александра Грушко на РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал слова руководителя французского Министерства иностранных дел Жан-Ноэля Барро о разрабатываемом проекте новых антироссийских рестрикций. Ранее высокопоставленный функционер охарактеризовал готовящиеся санкции как самые сильные с 2022 года.

Однако Александр Грушко обратил внимание на то, что в РФ имеется требуемый опыт для противодействия попыткам рестрикционного воздействия со стороны Евросоюза.

Тем не менее замглавы МИД России ранее также призвал «готовиться к худшему» на фоне роста бюджета Североатлантического альянса.

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