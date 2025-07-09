В Финляндии из-за антироссийских санкций выросла торговля рублями

В Финляндии наблюдается рост торговли рублями без посредников на фоне антироссийских санкций. Об этом информирует издание Iltalehti.
Сообщается, что оживленная торговля российскими рублями идет преимущественно в торговых центрах и в мессенджерах.
«В русскоязычном Telegram-канале идет оживленная торговля рублями и евро. Здесь продавцы и покупатели рублей и евро, а иногда и украинских гривен, встречаются и договариваются об обмене валюты без банков и других посредников», — сказано в публикации.
Автор уточняет, что активно участвуют в торговле рублями без посредников порядка 24 тысяч человек из разных регионов Финляндии.
Ранее сообщалось, что в Финляндии из-за санкций против РФ рекордно выросли цены на древесину и проблема нехватки материала становится все более острой.
Также финские фермеры выражали обеспокоенность из-за санкций ЕС на удобрения из России.
Напомним, Финляндия из-за санкций, стремясь наказать Россию, лишилась ценных энергоносителей, властям пришлось запустить выведенные из эксплуатации угольные станции.