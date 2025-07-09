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В Финляндии из-за антироссийских санкций выросла торговля рублями

Антироссийские санкции привели к росту торговли рублями без посредников в Финляндии.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии наблюдается рост торговли рублями без посредников на фоне антироссийских санкций. Об этом информирует издание Iltalehti.

Сообщается, что оживленная торговля российскими рублями идет преимущественно в торговых центрах и в мессенджерах.

«В русскоязычном Telegram-канале идет оживленная торговля рублями и евро. Здесь продавцы и покупатели рублей и евро, а иногда и украинских гривен, встречаются и договариваются об обмене валюты без банков и других посредников», — сказано в публикации.

Автор уточняет, что активно участвуют в торговле рублями без посредников порядка 24 тысяч человек из разных регионов Финляндии.

Ранее сообщалось, что в Финляндии из-за санкций против РФ рекордно выросли цены на древесину и проблема нехватки материала становится все более острой.

Также финские фермеры выражали обеспокоенность из-за санкций ЕС на удобрения из России.

Напомним, Финляндия из-за санкций, стремясь наказать Россию, лишилась ценных энергоносителей, властям пришлось запустить выведенные из эксплуатации угольные станции.