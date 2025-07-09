ВСУ столкнулись с ростом количества дезертиров

На Украине в июне 2025 года зафиксировали более 2,1 тыс. зафиксированных случаев дезертирства. Это на 18% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госбюро расследований Украины.
В мае 2025 года количество зафиксированных случаев дезертирства составило 1794.
При этом за первый месяц лета количество случаев самовольного оставления воинской части составило 14,6 тыс. Таким образом, всего в июне на Украине зафиксировали более 16,7 тыс. случаев, когда солдаты оставляли ряды Вооруженных сил Украины.
Ранее стало известно, что украинский дезертир напал на прохожих в Европе, чтобы не возвращаться в ВСУ.