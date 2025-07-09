Санкции против РФ спровоцировали рост неформальной торговли рублями в Финляндии

В ответ на это, как пишет Iltalehti, сформировался активный канал для обмена валюты. В русскоязычном телеграм-канале наблюдается оживлённая торговля рублями и евро, а иногда и украинскими гривнами. Там продавцы и покупатели напрямую договариваются об обмене валюты, полностью минуя банки. По данным издания, этот канал объединяет порядка 24 тысяч пользователей со всей страны, хотя наибольшая активность сосредоточена в Хельсинки и его окрестностях, судя по объявлениям.