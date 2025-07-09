Глава ЕК фон дер Ляйен выступила с неожиданными требованием к руководству Китая

Однако, несмотря на свою активную деятельность на посту главы Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен может быть в скором времени отстранена от должности. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале постарался разобраться, почему высокопоставленному функционеру хотят вынести вотум недоверия.