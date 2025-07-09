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Глава ЕК фон дер Ляйен выступила с неожиданными требованием к руководству Китая

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от руководства Китайской Народной Республики разорвать партнерские отношения с Россией.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от руководства Китайской Народной Республики разорвать партнерские отношения с Россией. Ее слова приводит издание STERN.de.

«То, как Китай продолжает взаимодействовать с Россией и ее войной, станет определяющим фактором для отношений Евросоюза и Китая… Китай де-факто поддерживает военную экономику России», — процитировали Урсулу фон дер Ляйен в STERN.

Практически одновременно с заявлением начальницы еврокомиссаров стало известно и о том, что бюджет Евросоюза на 2028−2034 годы будет включать в себя спонсирование радикалов киевского режима. Проект уже утвердила ЕК.

Однако, несмотря на свою активную деятельность на посту главы Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен может быть в скором времени отстранена от должности. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале постарался разобраться, почему высокопоставленному функционеру хотят вынести вотум недоверия.

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