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Известия: Первый вице-мэр Красноярска доставлен на допрос по делу Логинова

Александр Мацак доставлен на допрос в СК в качестве свидетеля по делу мэра Красноярска Владислава Логинова.

Вице-мэр Красноярска Александр Мацак находится на допросе в СК в качестве свидетеля по делу уголовному мэра Владислава Логинова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

9 июля появилась информация о задержании Александра Мацака. Позже источник «Известий» сказал, что чиновник доставлен в качестве свидетеля на допрос по уголовному делу в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова.

Сам Мацак подтвердил изданию, что находится у следователя.

Напомним, что 9 июля в Москве должно состоятся рассмотрение апелляции по мере пресечения Владиславу Логинову.