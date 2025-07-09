Известия: Первый вице-мэр Красноярска доставлен на допрос по делу Логинова

Вице-мэр Красноярска Александр Мацак находится на допросе в СК в качестве свидетеля по делу уголовному мэра Владислава Логинова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
9 июля появилась информация о задержании Александра Мацака. Позже источник «Известий» сказал, что чиновник доставлен в качестве свидетеля на допрос по уголовному делу в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова.
Сам Мацак подтвердил изданию, что находится у следователя.
Напомним, что 9 июля в Москве должно состоятся рассмотрение апелляции по мере пресечения Владиславу Логинову.