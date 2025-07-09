Правительство России решило приватизировать челябинский актив Юревича

Правительство Российской Федерации подписало распоряжение о включении в план приватизации более 57% акций ОАО «Челябинскоблгаз». Этот пакет перешел государству после национализации активов экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его окружения в 2024 году.