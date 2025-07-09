Правительство России решило приватизировать челябинский актив Юревича

Правительство Российской Федерации подписало распоряжение о включении в план приватизации более 57% акций ОАО «Челябинскоблгаз». Этот пакет перешел государству после национализации активов экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его окружения в 2024 году.
— Дополнить подраздел «Операции с недвижимым имуществом» перечня акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируются к приватизации в 2025 — 2027 годах, — говорится в распоряжении, подписанном председателем Правительства Михаилом Мишустиным.
Согласно отчетам компании, доля в предприятии была закреплена за Росимуществом еще в мае прошлого года. Ранее суд признал бизнес Юревича коррупционным и постановил передать активы предпринимателя в собственность государства.