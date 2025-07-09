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Шеф Пентагона Хегсет приостановил поставки оружия Украине, не уведомив Трампа

Глава Пентагона Пит Хегсет принял решение о приостановке поставок вооружений Украине без предварительного уведомления администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Источник: Life.ru

4 июля телеканал NBC уже сообщал, что решение о приостановке военной помощи Киеву было односторонним шагом Хегсета. CNN уточняет, что министр обороны не проинформировал Белый дом перед тем, как санкционировал приостановку поставок на прошлой неделе.

Более того, согласно источникам телеканала, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог также не были заранее проинформированы о приостановке и узнали о ней из средств массовой информации.

Отмечается, что это не первый случай подобных решений Хегсета. По словам собеседников телеканала, в феврале этого года он уже принимал решение о приостановке военной поддержки Киева, которое, однако, «было быстро отменено».

Данные о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов впервые появились 1 июля. Однако спустя несколько дней президент Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву. Американский лидер назвал ситуацию на Украине «ужасной» и выразил разочарование действиями России.

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