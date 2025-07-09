Министр сельского хозяйства Красноярского края Васильев ушел в отставку

После ухода Васильева временное руководство министерством до назначения нового руководителя будет осуществлять первый заместитель министра Лариса Белецкая. «В соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края от 08.07.2025 № 505-рг поручено с 15 июля 2025 года осуществлять полномочия по руководству министерством сельского хозяйства Красноярского края Белецкой Ларисе Ивановне, первому заместителю министра сельского хозяйства Красноярского края», — отмечается там же, на сайте.