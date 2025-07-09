Лукашенко поздравил народного учителя Беларуси Валерия Барашкова с 75-летием

«На протяжении многих лет Вы вносите неоценимый вклад в развитие отечественной системы образования, являетесь настоящим народным учителем Беларуси. Ваш жизненный путь — пример профессиональной биографии педагога. Положив в основу своего труда бескорыстное служение Родине, Вы сделали все, чтобы школа стала храмом образования и науки, центром, где воспитывают будущих патриотов родной земли, — говорится в поздравлении. — Пусть и в дальнейшем Ваша неисчерпаемая творческая энергия, желание делиться с молодежью своими знаниями и мудростью будут способствовать повышению качества и престижа национальной школы».