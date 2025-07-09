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Лукашенко поздравил народного учителя Беларуси Валерия Барашкова с 75-летием

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного учителя Беларуси Валерия Барашкова с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

Источник: БелТА

«На протяжении многих лет Вы вносите неоценимый вклад в развитие отечественной системы образования, являетесь настоящим народным учителем Беларуси. Ваш жизненный путь — пример профессиональной биографии педагога. Положив в основу своего труда бескорыстное служение Родине, Вы сделали все, чтобы школа стала храмом образования и науки, центром, где воспитывают будущих патриотов родной земли, — говорится в поздравлении. — Пусть и в дальнейшем Ваша неисчерпаемая творческая энергия, желание делиться с молодежью своими знаниями и мудростью будут способствовать повышению качества и престижа национальной школы».

Александр Лукашенко пожелал Валерию Барашкову крепкого здоровья, вдохновения и благополучия.

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