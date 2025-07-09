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Министр сельского хозяйства Красноярского края освобожден от должности

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства края.

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства края.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Ильи Васильева с поста министра сельского хозяйства региона.

Как сообщается на официальном сайте правительства края, решение было принято в связи с тем, что Васильев подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Исполнение обязанностей министра временно возложено на Ларису Белецкую, которая занимает должность первого заместителя министра сельского хозяйства Красноярского края.

Ранее мы рассказывали, что задержан первый вице-мэр Красноярска Александр Мацак.