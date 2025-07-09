Суд отказал экс-депутату Заксобрания Приморья в восстановлении мандата

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении иска бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Геннадия Шульги, который оспаривал досрочное лишение мандата. Основанием для прекращения полномочий стало то, что Шульга без уважительных причин пропустил шесть заседаний комитета по социальной политике, что квалифицируется как систематическое неисполнение обязанностей депутата.
Шульга утверждал, что отсутствовал по уважительной причине — из-за двухмесячного отпуска в Таиланде, а также настаивал, что нормы краевого закона противоречат федеральному законодательству, где нет основания для лишения мандата за пропуск заседаний комитетов.
Как пишет «Комерсантъ», представители Заксобрания заявили, что регион вправе самостоятельно устанавливать меры ответственности для депутатов. Прокурор не нашёл противоречий между краевым и федеральным законодательством. Суд поддержал позицию краевого парламента и отказал Шульге в удовлетворении требований. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске, что Шульга и планирует сделать.
Шульга считает свои доводы убедительными и рассчитывает на апелляцию, полагая, что после принятия федерального закона № 414-ФЗ региональные парламенты должны были привести свои законы в соответствие с федеральным, чего, по его мнению, не произошло.