Суд отказал экс-депутату Заксобрания Приморья в восстановлении мандата

Как пишет «Комерсантъ», представители Заксобрания заявили, что регион вправе самостоятельно устанавливать меры ответственности для депутатов. Прокурор не нашёл противоречий между краевым и федеральным законодательством. Суд поддержал позицию краевого парламента и отказал Шульге в удовлетворении требований. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске, что Шульга и планирует сделать.