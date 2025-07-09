Академик Чубарьян: историки в США не отрицают роль СССР в победе над фашизмом

— Все это, как правило, дело рук не академических историков, — я хорошо знаю коллег и их мнения по этому поводу и во Франции, и в Германии, и в Англии. Все это — дело политологов, журналистов, общественных и государственных деятелей. Этот процесс принял уродливые формы, когда история просто подгоняется под политические интересы, — заявил Чубарьян.