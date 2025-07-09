Академик, один из авторов единого учебника истории, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян объяснил, что историки в США не отрицают роль Советского Союза в победе над фашизмом. Об этом эксперт рассказал KP.RU.
— Все это, как правило, дело рук не академических историков, — я хорошо знаю коллег и их мнения по этому поводу и во Франции, и в Германии, и в Англии. Все это — дело политологов, журналистов, общественных и государственных деятелей. Этот процесс принял уродливые формы, когда история просто подгоняется под политические интересы, — заявил Чубарьян.
Также академик упомянул о совместной работе с американскими историками. По его словами, они написали объемные книги, статьи по истории Второй мировой войны.
— Причем это были не одинарные профессоры, а руководители Ассоциации Второй мировой войны в Америке. Этим людям даже в голову не приходило отрицать роль Советского Союза в Победе, — пояснил специалист.
Чубарьян рассказал, что сейчас можно делать с ситуацией в мировом масштабе. Он уверен, что история все расставит по своим местам.
— Мы должны нашу объективную картину, в данном случае — историю, использовать в дружественных нам или таких полудружественных странах, которые имеют связи с Западом. Есть такая площадка, президент ее очень поддерживает — куда приезжают учителя, ученые, преподаватели. Те, кто имеет объективную точку зрения, даже из недружественных стран. Все это надо использовать, — подчеркнул академик.