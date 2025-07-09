Академик Чубарьян: Из нового учебника истории убрали идеологический крен

— Если в советское время декабристы были самыми светлыми на свете, то в 90-х годах начали писать, что они были главными террористами в России. Сейчас мы все это описали спокойно, сбалансировано. Изменено отношение к Революции и Гражданской войне. Мы пишем и про белых, и про красных. О том, что своя правда была и у тех, и у других, — подчеркнул автор учебника.