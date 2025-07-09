Академик Чубарьян: Из нового учебника истории убрали идеологический крен

Академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, один из авторов единого учебника истории Александр Чубарьян в беседе с KP.RU рассказал, что новое учебное пособие значительно отличается от старых изданий. По его словам, в нем уже нет «идеологического крена», который был характерен для предыдущих учебников.
— 22 июня мы встречались в Кремле с президентом и отдельно обсуждали, что старые учебники отличались идеологическим креном. Например, вся дореволюционная история до 1917 года была в негативе. Все императоры были отрицательными персонажами, — заявил Чубарьян.
Как отметил академик, раньше Павел Первый представлялся сумасшедшим, а за доброе слово про Николая Первого можно было «лишиться партбилета». Он пояснил, что в ранних изданиях были «перекосы».
— Если в советское время декабристы были самыми светлыми на свете, то в 90-х годах начали писать, что они были главными террористами в России. Сейчас мы все это описали спокойно, сбалансировано. Изменено отношение к Революции и Гражданской войне. Мы пишем и про белых, и про красных. О том, что своя правда была и у тех, и у других, — подчеркнул автор учебника.