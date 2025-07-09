В Красноярске вице-мэр Александр Мацак проходит допрос по делу Логинова

В Красноярске первый вице-мэр Александр Мацак был увезен на допрос в рамках расследования, связанного с Вячеславом Логиновым, сообщает Telegram-канал Борус со ссылкой на Рен-ТВ. В нем он выступает в качестве свидетеля. Также в его доме прошли обыски.