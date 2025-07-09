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В Красноярске вице-мэр Александр Мацак проходит допрос по делу Логинова

Стали известны новые поВ Красноярске первый вице-мэр Александр Мацак был увезен на допрос в рамках расследования, связанного с Вячеславом Логиновым, сообщает Telegram-канал Борус со ссылкой на Рен-ТВ.

Стали известны новые по.

В Красноярске первый вице-мэр Александр Мацак был увезен на допрос в рамках расследования, связанного с Вячеславом Логиновым, сообщает Telegram-канал Борус со ссылкой на Рен-ТВ. В нем он выступает в качестве свидетеля. Также в его доме прошли обыски.

По предварительным данным, чиновника подозревают в мошенничестве, касающемся ремонта дорожной инфраструктуры.

Отметим, что СК и прокуратура пока не подтвердили арест чиновника.

Александр Мацак занял пост вице-мэра только в конце мая 2025 года, ранее он работал в Управлении дорожного и инфраструктурного благоустройства, департаменте городского хозяйства и в МП «Специализированное автотранспортное предприятие».

Напомним, что мэра Красноярска Владислава Логинова подозревают во взятке в 180 млн рублей. Свою вину он не признает.