Академик Чубарьян объяснил, почему 54 учебника истории заменили на единый

В России с 1 сентября школьники будут учиться по новому единому учебнику истории, который заменит 54 различных пособия, использовавшихся ранее. Одним из авторов нового учебника стал академик Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН. В беседе с KP.RU специалист объяснил, почему была принята такая мера.
— Я очень давно занимаюсь этой темой, и знал хорошо авторов прошлых учебников, консультировал. Все это время я сам был большим сторонником вариативного образования, чтобы у учителя была возможность выбрать один из нескольких учебников. Но с какого-то момента это приобрело уже абсолютно неподходящий характер, — сказал Чубарьян.
По его словам, вариант с множеством учебников привел к тому, что выбор превратился в формальность. Например, по одной теме «Средние века» существовало более 10 различных пособий, и учитель физически не мог все их прочитать. Как отметил Чубарьян, нужно было привести систему в порядок.
— Когда ко мне обратился министр, с предложением разработать учебник, я согласился. Конечно, он отличается по формам и назначению от предыдущих. Если прежние учебники были делом рук того или иного издательства, и, соответственно, авторов издательства, то новый учебник — государственный. Понятно, что тут есть патриотический контекст. Можно говорить о плюсах, минусах, но это реальность, — добавил автор учебника.