Академик Чубарьян объяснил, почему 54 учебника истории заменили на единый

— Я очень давно занимаюсь этой темой, и знал хорошо авторов прошлых учебников, консультировал. Все это время я сам был большим сторонником вариативного образования, чтобы у учителя была возможность выбрать один из нескольких учебников. Но с какого-то момента это приобрело уже абсолютно неподходящий характер, — сказал Чубарьян.