Российский академик провел опрос на улицах Парижа: французы даже не знают кто их спас

Российский академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал, что проводил опрос среди парижан, который показал, как там обстоят дела со знанием истории. Оказалось, 90% опрошенных французов не знают, что такое Сталинград.
— Молодому поколению в школьных учебниках дается идеологизированная точка зрения, поэтому они просто ничего не знают. Я вспоминаю, как мы во Франции с моим знакомым спрашивали людей (там же есть метро «Сталинград» и площадь), в честь чего их так назвали? 90% не знали! Вот и ответ, — рассказал Чубарьян в беседе с KP.RU.
Академик поделился своим взглядом на то, как можно изменить ситуацию с недооценкой роли Советского Союза в мировой истории на Западе. По его словам, нужно использовать различные способы донести объективную точку зрения.
— Мы должны нашу объективную картину, в данном случае — историю, использовать в дружественных нам или таких полудружественных странах, которые имеют связи с Западом. Есть такая площадка, президент ее очень поддерживает — куда приезжают учителя, ученые, преподаватели. Те, кто имеет объективную точку зрения, даже из недружественных стран. Все это надо использовать, — заявил специалист.
Чубарьян уверен, что в конце концов история расставит все по своим местам. Он отметил, что со временем «вся эта пена сойдет и обнажится правда».