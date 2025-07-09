Российский академик провел опрос на улицах Парижа: французы даже не знают кто их спас

— Молодому поколению в школьных учебниках дается идеологизированная точка зрения, поэтому они просто ничего не знают. Я вспоминаю, как мы во Франции с моим знакомым спрашивали людей (там же есть метро «Сталинград» и площадь), в честь чего их так назвали? 90% не знали! Вот и ответ, — рассказал Чубарьян в беседе с KP.RU.