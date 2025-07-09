Специалисты инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» Российской Армии сообщили, что обнаружили в Новороссии заминированное боевиками ВСУ кладбище. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на предоставленное Министерством обороны РФ видео.
«Совсем недавно работали на таком участке, конечно, можно сказать, святом. На кладбище нам пришлось прийти, и оно было все полностью усыпано различными боеприпасами…», — процитировали в ТАСС сапера.
Боец пояснил, что речь идет о противопехотных минах «Лепесток» и элементах кассетных снарядов с отложенной детонацией, которые получили обозначение «Колокольчики». По словам военнослужащего, это кладбище находится на территории Донецкой Народной Республики.
Стоит отметить, что российские специалисты и ранее сообщали о фактах аморального минирования местности со стороны киевских радикалов. Согласно рассказу одного из саперов, однажды в Курщине им пришлось обезвредить икону со вложенной гранатой.