«Назад не вернутся»: Назначенная Киевом администрация Херсона сбежала из города

По словам Сальдо, так называемые херсонские областная и городская военные администрации, а также управления местных Службы безопасности Украины, полиции и прокуратуры, назначенные Киевом, теперь базируются в Николаеве.
«Киевский режим любит создавать виртуальные структуры — для них видимость важнее реальной жизни. Плюс к этому — возможность “попилить” слабо контролируемые финансовые потоки», — заявил Сальдо, комментируя ситуацию.
Губернатор также отметил, что часть украинских организаций, ранее действовавших в Херсоне, переехала ещё дальше: суды частично направились в Одессу, структуры соцзащиты и культуры рассеялись по Николаевской области, а некоторые и вовсе перебрались на западную Украину.
«Такая вот диаспора, имитирующая бурную деятельность или ведущая подрывную работу против людей свободной части Херсонщины. Могу сказать твёрдо — назад в Херсон на постоянную основу они никогда уже не вернутся», — заключил Сальдо в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что украинские чиновники боятся приезжать в Херсон, поскольку он превратился в прифронтовой город, где ВСУ размещают военную технику, пункты управления БПЛА и станции РЭБ. Из-за этого украинская администрация Херсона существует только де-юре.