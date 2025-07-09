Царев: на Украине уже, фактически, произошел переворот

На Украине, фактически, произошел переворот. Как отметил в разговоре с aif.ru экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв, Зеленский теряет контроль над ситуацией и упустил рычаги власти.
«Зеленский, как оказалось, потерял рычаги. Он полностью положился на Ермака, на Малюка, а оказалось, что они настолько сильно укрепились и поняли, что он их снять не может, они уже начали свою игру, не сильно на него оглядывались», — сказал Царев.
По его словам, раньше, когда у Зеленского была стопроцентная мировая поддержка, он себя чувствовал более уверенно.
«Сейчас все не очень просто и на передовой, и внутри страны, и вне ее. Опросы, которые публикуют на Украине, совершенно не отражают реальность. Фактически, он (переворот) уже произошел. Рычаги власти не у Зеленского в руках. А зачем его убирать? Рычаги власти у Малюка и у Ермака», — добавил экс-нардеп.
Ранее Царев отметил, что в окружении Зеленского все переругались.