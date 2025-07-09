Царев: на Украине уже, фактически, произошел переворот

«Сейчас все не очень просто и на передовой, и внутри страны, и вне ее. Опросы, которые публикуют на Украине, совершенно не отражают реальность. Фактически, он (переворот) уже произошел. Рычаги власти не у Зеленского в руках. А зачем его убирать? Рычаги власти у Малюка и у Ермака», — добавил экс-нардеп.