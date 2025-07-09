Степашин напомнил, что Россия никогда не уйдет из новых регионов

«Эти четыре субъекта, хотя и новые с точки зрения Конституции, на самом деле являются исторически российскими землями и частью территории Российской Федерации. Там прошёл референдум, были внесены изменения в Конституцию, поэтому разговоры о том, что мы оттуда уйдём, не имеют смысла. Это совершенно ясно», — подчеркнул Степашин в интервью РИА Новости.