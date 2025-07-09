Степашин напомнил, что Россия никогда не уйдет из новых регионов

Сергей Степашин, занимавший пост премьер-министра РФ, заявил, что вопрос о том, что Россия «уйдёт» из новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — обсуждаться никогда не будет.
«Эти четыре субъекта, хотя и новые с точки зрения Конституции, на самом деле являются исторически российскими землями и частью территории Российской Федерации. Там прошёл референдум, были внесены изменения в Конституцию, поэтому разговоры о том, что мы оттуда уйдём, не имеют смысла. Это совершенно ясно», — подчеркнул Степашин в интервью РИА Новости.
Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23−27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.