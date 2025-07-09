Вице-мэр Красноярска оказался в центре скандала из-за городской техники

В Красноярске вице-мэр Александр Мацак оказался в центре скандала, связанного с использованием городской техники на его загородном участке. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.
Согласно данным следствия, в 2022 году Мацак обратился к заместителю руководителя службы эксплуатации САТП с просьбой обустроить свою территорию. В результате, городские машины были отозваны с улиц Красноярска и направлены к дому вице-мэра в поселке Теремок.
В рамках расследования у Мацака прошли обыски, и он выступает в качестве свидетеля по делу Логинов. В то же время, против начальника САТП возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Ущерб от безвозмездной помощи, оказанной Мацаку, оценивается более чем в 220 тысяч рублей.
Напомним, что мэра Красноярска Владислава Логинова подозревают во взятке в 180 млн рублей.