Вице-мэр Красноярска оказался в центре скандала из-за городской техники

В рамках расследования у Мацака прошли обыски, и он выступает в качестве свидетеля по делу Логинов. В то же время, против начальника САТП возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Ущерб от безвозмездной помощи, оказанной Мацаку, оценивается более чем в 220 тысяч рублей.