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Вице-мэр Красноярска оказался в центре скандала из-за городской техники

В Красноярске вице-мэр Александр Мацак оказался в центре скандала, связанного с использованием городской техники на его загородном участке.

В Красноярске вице-мэр Александр Мацак оказался в центре скандала, связанного с использованием городской техники на его загородном участке. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.

Согласно данным следствия, в 2022 году Мацак обратился к заместителю руководителя службы эксплуатации САТП с просьбой обустроить свою территорию. В результате, городские машины были отозваны с улиц Красноярска и направлены к дому вице-мэра в поселке Теремок.

В рамках расследования у Мацака прошли обыски, и он выступает в качестве свидетеля по делу Логинов. В то же время, против начальника САТП возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Ущерб от безвозмездной помощи, оказанной Мацаку, оценивается более чем в 220 тысяч рублей.

Напомним, что мэра Красноярска Владислава Логинова подозревают во взятке в 180 млн рублей.