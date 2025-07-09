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Глава Минпромторга осмотрел самолеты «Байкал» и «Ладога» в Екатеринбурге

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил УЗГА.

Источник: пресс-служба Минпромторга РФ

Глава Минпромторга России Антон Алиханов 8 июля посетил Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министр осмотрел цеха по производству двигателей большой тяги и моторно-испытательную станцию, а также самолеты ЛМС-901 «Байкал», который придет на смену Ан-2, ТВРС-44 «Ладога» и учебно-тренировочный УТС-800.

«В комплексе ведутся работы по оснащению функциональными узлами и системами первого фюзеляжа турбовинтового регионального самолета “Ладога” и готовится к ремоторизации один из летных экземпляров легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 “Байкал”, — сообщили в министерстве.

Напомним, что УЗГА определен головным исполнителем опытно-конструкторских работ по созданию легкого многоцелевого 19-местного самолета «Освей», соисполнителем от Белоруссии назначен ОАО 558-й АРЗ. Перед разработчиками стоит задача обеспечить конкурентоспособность с зарубежными аналогами, такими как Cessna-408 SkyCourier, L-410NG, Indonesian Aerospace N-219, DHC-6 300 Twin Otter.

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