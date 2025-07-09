Марочко сообщил о продвижении российских военных в Волчанске

Российские военные после активных боев продвинулись сразу на нескольких улицах на юго-западе города Волчанска, который расположен в Харьковской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
По его словам, солдаты ВС РФ выбили ВСУ с некоторых территорий. Сейчас там проводится зачистка.
«Нашим военнослужащим удалось выбить противника с занимаемых позиций по улице Гагарина в Волчанске и взять под огневой контроль пожарную часть, в которой заседали украинские боевики», — сказал военный эксперт.
Марочко добавил, что также небольшое продвижение есть по улице Железнодорожная. Оно позволило усилить огневое воздействие на позиции ВСУ в районе автовокзала. Также проводится зачистка парковой зоны западнее улицы Соборной.
Ранее сообщалось, что Центральная больница в Сумах полностью заполнена ранеными солдатами ВСУ.