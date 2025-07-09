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Расчет гаубицы «Мста-Б» поразил «опорник» ВСУ на красноармейском участке

По цели отработали бойцы группировки войск «Центр».

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, применив 152-милиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б». Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что по цели — «опорнику» украинских пехотинцев с пулеметной точкой — отработали бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр». Местоположение пункта выявили во время авиаразведки, а затем нанесли удары.

На днях сообщалось, что российские военные с помощью беспилотника поразили пункт временной дислокации солдат ВСУ в Черниговской области Украины.