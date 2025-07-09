Расчет гаубицы «Мста-Б» поразил «опорник» ВСУ на красноармейском участке

В ведомстве уточнили, что по цели — «опорнику» украинских пехотинцев с пулеметной точкой — отработали бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр». Местоположение пункта выявили во время авиаразведки, а затем нанесли удары.