У первого замглавы Красноярска прошли обыски, но он пока свидетель

КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Первый заместитель главы мэра Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по уголовному делу в отношении сотрудника специализированного автотранспортного предприятия города, который бесплатно проводил работы на территории загородного дома Мацака, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«По Мацаку дела уголовного нет пока еще. С утра действительно были у него по месту жительства обыски, он сейчас находится на допросе, и его допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении сотрудника САТП (специализированное автотранспортное предприятие — ред.), в отношении которого возбудили дело по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными полномочиями», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудник САТП обвиняется в выполнении бесплатных работ на территории загородного дома Александра Мацака общей стоимостью свыше 250 тысяч рублей.
В краевом главке МВД в официальном заявлении сообщили, что полицейские выявили факт превышения должностных полномочий одним из руководителей специализированного автотранспортного предприятия краевого центра.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что с мая по июнь 2022 года руководитель службы эксплуатации автомобильных дорог, злоупотребив должностными полномочиями, использовал в личных целях ресурсы организации. В том числе он неоднократно снимал с маршрута спецтехнику своей организации для проведения работ на территории загородного поселка в Березовском районе и дачном участке своего знакомого», — говорится в сообщении.
По информации полицейского главка, сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей. В отношении подозреваемого 1981 года рождения следователями МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
Правоохранительные органы не подтвердили РИА Новости сообщения о задержании Мацака.