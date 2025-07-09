У первого замглавы Красноярска прошли обыски, но он пока свидетель

«По Мацаку дела уголовного нет пока еще. С утра действительно были у него по месту жительства обыски, он сейчас находится на допросе, и его допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении сотрудника САТП (специализированное автотранспортное предприятие — ред.), в отношении которого возбудили дело по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными полномочиями», — сказал собеседник агентства.