Маркировку икры, велосипедов и масел введут в Казахстане

«Принято решение о создании новой евразийской технологической платформы по развитию промышленной робототехники. Ее цель — стимулировать инновационное сотрудничество между странами ЕАЭС в сфере разработки и внедрения промышленных роботов, а также формирования перспективных коммерческих технологий. В рамках платформы будет разработана межгосударственная программа развития робототехники. От Казахстана в этой работе примет участие ОЮЛ “Казахстанская ассоциация автоматизации и робототехники”, — добавили в ведомстве.