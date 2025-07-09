Раскрыто, что шеф Пентагона единолично решил приостановить поставки оружия Киеву

По данным телеканала, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог также не получили заблаговременного уведомления о приостановке и узнали о ней из новостных публикаций. Источники отмечают, что в феврале текущего года Хегсет уже принимал аналогичное решение о приостановке военной поддержки Киева, которое впоследствии было оперативно отменено.