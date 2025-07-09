Раскрыто, что шеф Пентагона единолично решил приостановить поставки оружия Киеву

Министр обороны США Пит Хегсет не уведомил администрацию президента Дональда Трампа предварительно о решении приостановить поставки вооружений Украине, передает CNN со ссылкой на информированные источники.
Как сообщалось ранее, 4 июля 2025 года стало известно, что заморозка военной помощи Киеву являлась единоличным решением Хегсета.
По данным телеканала, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог также не получили заблаговременного уведомления о приостановке и узнали о ней из новостных публикаций. Источники отмечают, что в феврале текущего года Хегсет уже принимал аналогичное решение о приостановке военной поддержки Киева, которое впоследствии было оперативно отменено.
Публикация Politico от 1 июля 2025 года сообщала о прекращении поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину в связи с истощением американских арсеналов. Однако 7 июля Трамп заявил о намерении направить дополнительные партии вооружений Украине, акцентировав внимание на поставках оборонительных систем.
Российская позиция заключается в том, что военные поставки Украине препятствуют урегулированию, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой рискованную политику. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины станут правомерным объектом для ударов. В Кремле подчеркивали, что западная военная поддержка Украины не создает условий для переговоров и повлечет отрицательные последствия.
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